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СНГ 15.07.2019 12:57

Лидеры стран СНГ обратятся к мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Президенты стран Содружества выступят с обращением к мировой общественности в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

15-16 июля в Минске пройдёт заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов обращения лидеров стран Содружества и решения Совета глав государств СНГ по вопросу 75-летия Победы, сообщается в пресс-релизе Исполкома СНГ, распространенном в понедельник.

"В проекте обращения осуждаются любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран Содружества в Победе над фашизмом, а также содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма", - отметили в Исполкоме Содружества.

Планируется, что главы государств СНГ в обращении подчеркнут ведущую роль ООН в деле поддержания мира.

"Победа в Великой Отечественной войне для народов государств - участников Содружества, внесших решающий вклад в разгром фашизма, символизирует несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества. В документе высоко оценивается также участие антигитлеровской коалиции и сил Сопротивления в победе над нацизмом", - отмечается в сообщении.

В обращении также будет отдана дань памяти павшим и выражена благодарность живым - как воевавшим, так и самоотверженно ковавшим победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, ЛИДЕРЫ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]