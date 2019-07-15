Лидеры стран СНГ обратятся к мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Президенты стран Содружества выступят с обращением к мировой общественности в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

15-16 июля в Минске пройдёт заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов обращения лидеров стран Содружества и решения Совета глав государств СНГ по вопросу 75-летия Победы, сообщается в пресс-релизе Исполкома СНГ, распространенном в понедельник.

"В проекте обращения осуждаются любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран Содружества в Победе над фашизмом, а также содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма", - отметили в Исполкоме Содружества.

Планируется, что главы государств СНГ в обращении подчеркнут ведущую роль ООН в деле поддержания мира.

"Победа в Великой Отечественной войне для народов государств - участников Содружества, внесших решающий вклад в разгром фашизма, символизирует несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества. В документе высоко оценивается также участие антигитлеровской коалиции и сил Сопротивления в победе над нацизмом", - отмечается в сообщении.

В обращении также будет отдана дань памяти павшим и выражена благодарность живым - как воевавшим, так и самоотверженно ковавшим победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.