"Грязная" нефть частично будет перерабатываться на российских заводах - Минэнерго

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики, вытесненная в Россию, будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил журналистам директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов.
"Согласно дорожной карте, мы грязную нефть забрали себе и дальше смотрим варианты, каким образом ее можно переработать или подмешать, с какой долей. Частично это будет переработка на наших заводах", - сказал он.
На вопрос, связаны ли колебания органических хлоридов в Усть-Луге с тем, что какие-то объемы "грязной" нефти уже подмешиваются, Рубцов ответил: "Конечно, немного подмешивается. Вы же видите наши сообщения, мы даём рынку понимание перспективы, что это 3-4 ppm, до 4 ppm (уровень концентрации органических хлоридов - ИФ). То есть это содержание, которое все заводы могут принимать. Ранее было до 2 ppm, сейчас с предлагаемым содержанием проблем (с приемом нефти НПЗ - ИФ) нет. Мы проводим анализ, важно, как это влияет на ценообразование. От такой нефти никто не отказывается, вопрос только стоимости. Есть же рынок", - сказал он.
Рубцов отметил, что Минэнерго предоставляет данные именно по Усть-Луге, потому что из этого порта выходили танкеры с максимальной концентрацией хлоридов. "Дальнейшее будет зависеть от того, как система разгрузится. Уже восстанавливаются потоки", - добавил он.
Отвечая на вопрос, есть ли предложения, как решить проблему с большими объёмами нефти, находящимися в системе, которые мешают транспорту нефти из Западной Сибири, Рубцов сказал: "Есть. Раньше были определённые ограничения, сейчас они уменьшаются, и скоро их не будет. Почему снизился экспорт? В том числе из-за этой ситуации, потому что мы вынуждены обратно закачивать нефть, ограничивали возможности, теперь мы их назад раскрываем".
"Система расшивается, начинает дышать, она же взаимосвязана", - добавил он.
Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть" . "Транснефть" также ранее сообщала, что вся некондиционная нефть, которая находится в нефтепроводах Белоруссии до границы с Польшей, практически вытеснена в Россию.
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