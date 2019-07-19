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Бизнес и законодательство 19.07.2019 16:25

Производство метанола в Азербайджане в I полугодии увеличилось в 5 раз

Химические предприятия Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года увеличили объем производства по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 30,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За I-ое полугодие 2019 года в республике произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 534,5 млн манатов. При этом рост объема производства химпродукции за январь-июнь 2019 года составил 30,4%, фармацевтической продукции – на 5,7%, резиновых и пластмассовых изделий - на 30,8%», - отметили в комитете.

Согласно статданным, в I-ом полугодии 2019 года рост зафиксирован в производстве йода - на 7,5%, до 94,2 тонн, пропилена – на 57%, до 52,5 тыс. тонн, полиэтилена – на 1,2%, до 59,2 тыс. тонн, этилена – на 18,7%, до 71,5 тыс. тонн, метанола – в 5 раз, до 188,7 тыс. тонн.

Кроме этого, производство лакокрасочных материалов увеличилось на 86,8% - до 11 тыс. 76,7 тонн, прочих органических композиционных растворителей и очистителей – на 50,8%, до 11 тыс. 377,4 тонн.

Спад в отчетный период имел место в производстве азота на 6,8%, до 11 млн 359,1 тыс. кубометров, кислорода – на 32,2%, до 1 тыс. 749,6 тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: ХИМПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]