Производство метанола в Азербайджане в I полугодии увеличилось в 5 раз

Химические предприятия Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года увеличили объем производства по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 30,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"За I-ое полугодие 2019 года в республике произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 534,5 млн манатов. При этом рост объема производства химпродукции за январь-июнь 2019 года составил 30,4%, фармацевтической продукции – на 5,7%, резиновых и пластмассовых изделий - на 30,8%», - отметили в комитете.
Согласно статданным, в I-ом полугодии 2019 года рост зафиксирован в производстве йода - на 7,5%, до 94,2 тонн, пропилена – на 57%, до 52,5 тыс. тонн, полиэтилена – на 1,2%, до 59,2 тыс. тонн, этилена – на 18,7%, до 71,5 тыс. тонн, метанола – в 5 раз, до 188,7 тыс. тонн.
Кроме этого, производство лакокрасочных материалов увеличилось на 86,8% - до 11 тыс. 76,7 тонн, прочих органических композиционных растворителей и очистителей – на 50,8%, до 11 тыс. 377,4 тонн.
Спад в отчетный период имел место в производстве азота на 6,8%, до 11 млн 359,1 тыс. кубометров, кислорода – на 32,2%, до 1 тыс. 749,6 тонн.
Н.Аббасова
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