Резиденты промпарков в Азербайджане произвели продукции на 1,5 млрд манатов, экспорт составил 300 млн манатов - министр

Более 40 резидентов прошли регистрацию в промышленных парках в Азербайджане, из которых 24 приступили к деятельности, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
"В промышленных парках в Азербайджане регистрацию прошли более 40 резидентов из них 24 приступили к своей деятельности. В этом году ожидается, что еще 10 резидентов приступят к производству продукции", - сказал министр в интервью госагентству "АзерТадж".
По его словам, на территории промпарков произведено продукции на 1,5 млрд манатов, а экспортировано товаров на 300 млн манатов.
"Отрадным является то, что предприятие по производству мебели, которое приступило к работе на территории Балаханского промышленного парка, экспортирует свою продукцию в США",- сказал Мустафаев.
Министр также отметил, что в I-ом полугодии 2019 года прядильня фабрика в Мингечевирском промышленном парке экспортировала продукции на 20 млн манатов, а завод "SOCAR Polymer", осуществляющий свою деятельность на территории Сумгайытского химико-промышленного парка, экспортировал полипропилена и полиэтилена высокой плотности на 70 млн манатов.
При этом Мустафаев сообщил, что на прядильной фабрике произведено продукции на 23 млн манатов, а на "SOCAR Polymer" на 90 млн манатов.
В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парка - Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский.
Б.Рустамбеков
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