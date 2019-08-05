Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.0662 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.66 1.71 Brent 61.89 1.39

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 05.08.2019 18:31

Резиденты промпарков в Азербайджане произвели продукции на 1,5 млрд манатов, экспорт составил 300 млн манатов - министр

Более 40 резидентов прошли регистрацию в промышленных парках в Азербайджане, из которых 24 приступили к деятельности, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"В промышленных парках в Азербайджане регистрацию прошли более 40 резидентов из них 24 приступили к своей деятельности. В этом году ожидается, что еще 10 резидентов приступят к производству продукции", - сказал министр в интервью госагентству "АзерТадж".

По его словам, на территории промпарков произведено продукции на 1,5 млрд манатов, а экспортировано товаров на 300 млн манатов.

"Отрадным является то, что предприятие по производству мебели, которое приступило к работе на территории Балаханского промышленного парка, экспортирует свою продукцию в США",- сказал Мустафаев.

Министр также отметил, что в I-ом полугодии 2019 года прядильня фабрика в Мингечевирском промышленном парке экспортировала продукции на 20 млн манатов, а завод "SOCAR Polymer", осуществляющий свою деятельность на территории Сумгайытского химико-промышленного парка, экспортировал полипропилена и полиэтилена высокой плотности на 70 млн манатов.

При этом Мустафаев сообщил, что на прядильной фабрике произведено продукции на 23 млн манатов, а на "SOCAR Polymer" на 90 млн манатов.

В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парка - Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРОМПАРКИ, РЕЗИДЕНТЫ, ПРОДУКЦИЯ


Похожие новости


Инвестиции в проекты в промпарках и кварталах Азербайджана превысили $3,3 млрд – глава Минэкономики Резиденты промпарков в Азербайджане произвели продукции на 1,4 млрд манатов, экспорт составил около 270 млн манатов В промпарках Азербайджана в 2019г начнут производство еще 8 резидентов – министр экономики Инвестиции в проекты на территории промпарков в Азербайджане в 2018г составили $450 млн – глава Минэкономики Резидентами промпарков в Азербайджане вложено около $1,1 млрд, на следующем этапе инвестиции составят $850 млн - Мустафаев Резиденты промпарков в Азербайджане уже инвестировали более $550 млн, на следующем этапе вложат около $1,5 млрд – глава Минэкономики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]