Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8637 RUR   0.0193 GBR   2.1683 TRY   0.0565

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 72.68 +0.66 Brent 78.29 +0.88

Бизнес и законодательство 15.01.2024 14:47

Резидентами промзон в Азербайджане в 2023г стали 26 субъектов бизнеса, их инвестиции в проекты превысят 470 млн манатов - Джаббаров

В 2023 году резидентами в промышленных зонах, находящихся под управлением Агентства развития экономических зон (IZIA), стали 26 субъектов бизнеса, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Джаббаров в соцсетях написал, что статус резидента в Агдамском промышленном парке в 2023г получили 7 субъектов бизнеса, в промпарке «Экономическая зона долины Араз» - 5, Сумгайытском химико-промышленном парке - 8, Пираллахинском промпарке – 3, Гаджикабульском промышленном квартале – 1, Сабирабадском промышленном квартале - 2.

«Суммарные инвестиции этих резидентов в проекты оцениваются в 471 млн манатов. Реализация этих проектов позволит создать свыше 3,1 тыс. рабочих мест», - подчеркнул министр.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ДЖАББАРОВ, ПРОМПАРКИ, РЕЗИДЕНТЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az