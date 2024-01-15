Резидентами промзон в Азербайджане в 2023г стали 26 субъектов бизнеса, их инвестиции в проекты превысят 470 млн манатов - Джаббаров

В 2023 году резидентами в промышленных зонах, находящихся под управлением Агентства развития экономических зон (IZIA), стали 26 субъектов бизнеса, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Джаббаров в соцсетях написал, что статус резидента в Агдамском промышленном парке в 2023г получили 7 субъектов бизнеса, в промпарке «Экономическая зона долины Араз» - 5, Сумгайытском химико-промышленном парке - 8, Пираллахинском промпарке – 3, Гаджикабульском промышленном квартале – 1, Сабирабадском промышленном квартале - 2.
«Суммарные инвестиции этих резидентов в проекты оцениваются в 471 млн манатов. Реализация этих проектов позволит создать свыше 3,1 тыс. рабочих мест», - подчеркнул министр.
Б.Рустамбеков
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