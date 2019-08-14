Азербайджан в январе-июле экспортировал нефти на $9,5 млрд, газа - на $1,26 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июле 2019 года составил 19 млн 554,245 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-июле 2019 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 19 млн 554,245 тыс. тонн на сумму $9 млрд 541 млн 342,36 тыс.", - отметили в комитете.

В январе-июле 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 16 млн 658,927 тыс. на $8 млрд 676 млн 292,34 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 17,4%, в стоимостном выражении - на 9,9%.

По данным ГТК, экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-июле 2019 года составил 6 млрд 709 млн 659,15 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 262 млн 496,85 тыс.

В январе-июле 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 4 млрд 49 млн 654,96 тыс. кубометров на $749 млн 713,98 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт газа увеличился в количественном выражении на 65,7%, в денежном выражении - на 68,4%.

В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс., газа - 7 млрд 900 млн 12,99 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 499 млн 385,84 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова