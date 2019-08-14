Казахстан посетит спецпредставитель ЕС по Центральной Азии

Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан на этой неделе посетит Казахстан, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

"15-16 августа спецпредставитель Европейского союза (по Центральной Азии - ИФ-К) Петер Буриан посетит Казахстан для участия в Азиатской конференции проекта Гарварда для азиатских и международных отношений. В рамках визита Петер Буриан проведёт встречи с руководством страны", - сказал Смадияров на брифинге в среду.

Он уточнил, что в ходе переговоров планируется обсудить сотрудничество Казахстана с Европейским союзом, в частности, взаимодействие в рамках новой стратегии ЕС по Центральной Азии.

Смадияров добавил, что с 16 по 20 августа в Казахстане пройдёт Азиатская конференция проекта Гарварда для азиатских и международных отношений. "На данной площадке планируется обсудить вопросы социальной политики и инклюзивного развития, мировой экономики, безопасности и дипломатии, бизнеса и технологии, культуры и другие вопросы", - заключил он.