Правительство ФРГ считает весьма вероятным Brexit без соглашения - СМИ

Правительство Германии считает, что Великобритания с большой степенью вероятности может покинуть Евросоюз без соглашения 31 октября - такой вывод сделан в документе минфина ФРГ, поступившем в распоряжение газеты "Хандельсблатт".
Как сказано в документе, из-за того, что новый британский премьер настаивает на соглашении о выходе без страховочного плана для ирландской границы - так называемого backstop - страны-участницы ЕС должны серьезно готовиться к сценарию жесткого Brexit, то есть, выхода Британии из ЕС без соглашения.
Страховочный план backstop подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландей, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.
Правительство ФРГ, согласно тексту документа минфина, полагает, что Джонсон воспользуется саммитом "Семерки", который пройдет в Биаррице в конце августа, чтобы сделать заявление о прорыве или провале переговоров.
"На основании этого с точки зрения ЕС важно придерживаться прежней линии", - сказано в документе.
Страны ЕС отказываются возобновлять переговоры о новом соглашении о Brexit или о внесении изменений в уже имеющееся. Отмечается, что подготовка к жесткому Brexit "завершена", Еврокомиссия не планирует новых экстренных мер. В частности правительство ФРГ приняло более 50 законов и других мер для подобного сценария. Сообщается, что в пятницу новый британский министр финансов посетит Берлин, где проведет переговоры с немецким коллегой.
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