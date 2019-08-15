Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8876 RUR   0.0257 GBR   2.0559 TRY   0.3056

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.47 -0.76 Brent 58.23 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.08.2019 19:32

Правительство ФРГ считает весьма вероятным Brexit без соглашения - СМИ

Правительство Германии считает, что Великобритания с большой степенью вероятности может покинуть Евросоюз без соглашения 31 октября - такой вывод сделан в документе минфина ФРГ, поступившем в распоряжение газеты "Хандельсблатт".

Как сказано в документе, из-за того, что новый британский премьер настаивает на соглашении о выходе без страховочного плана для ирландской границы - так называемого backstop - страны-участницы ЕС должны серьезно готовиться к сценарию жесткого Brexit, то есть, выхода Британии из ЕС без соглашения.

Страховочный план backstop подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландей, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

Правительство ФРГ, согласно тексту документа минфина, полагает, что Джонсон воспользуется саммитом "Семерки", который пройдет в Биаррице в конце августа, чтобы сделать заявление о прорыве или провале переговоров.

"На основании этого с точки зрения ЕС важно придерживаться прежней линии", - сказано в документе.

Страны ЕС отказываются возобновлять переговоры о новом соглашении о Brexit или о внесении изменений в уже имеющееся. Отмечается, что подготовка к жесткому Brexit "завершена", Еврокомиссия не планирует новых экстренных мер. В частности правительство ФРГ приняло более 50 законов и других мер для подобного сценария. Сообщается, что в пятницу новый британский министр финансов посетит Берлин, где проведет переговоры с немецким коллегой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, BREXIT, МНЕНИЕ


Похожие новости


МИД ФРГ допускает возможность "жесткого" Brexit 12 апреля Меркель в четверг обсудит с Барнье ситуацию с Brexit Лидеры Германии и Британии обсудили ситуацию вокруг Brexit В Германии пообещали приложить все усилия для выхода Великобритании из ЕС со сделкой Меркель заявила о готовности Берлина "жесткому Brexit" Жесткий Brexit может обернуться для Германии новыми расходами - Эттингер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]