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СНГ 15.08.2019 20:59

Россиянкам разрешат работать машинистками поездов, но нефтяницами они стать по-прежнему не смогут

Министерство труда и социальной защиты России утвердило новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, где ограничивается применение труда женщин.

Соответствующий приказ Минтруда за подписью министра Максима Топилина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг. Согласно документу, он вступает в силу с 1 января 2021 года.

В новом перечне снято одно из наиболее часто обсуждаемых ограничений - прием женщин на работу машинистами на железной дороге (кроме маневровых работ, которые связаны с поднятием тяжестей), однако это не единственное изменение.

Старый перечень 20-летней давности насчитывал 456 наименований запрещенных работ, в новом их ровно 100. Нет в новом перечне слесарей по ремонту автомобилей и дальнобойщиков.

Вместе с тем, женщинам по-прежнему нельзя будет работать пожарными (непосредственное тушение пожаров), водителями бульдозеров, экскаваторов и асфальтоукладчиков, водолазами, грузчиками, шахтерами, камнетесами, бурильщиками, выполнять целый ряд судовых и судоремонтных работ, работ по добычи нефти и газа, работ в цветной металлургии и металлообработке.

Ограничения остались, в основном, на работу с химикатами, тяжестями или опасными условиями, например, в шахте или в карьере.

О начале подготовки нового перечня стало известно в прошлом году.

За то, чтобы дать женщинам возможность работать машинистами современных поездов, неоднократно высказывались в "РЖД". Руководство компании обещало, что обеспечит для женщин достойные условия труда.

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Тэги: ЗАРПЛАТЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ, РОССИЯ, ЖЕНЩИНЫ, ПРОФЕССИИ, ЗАПРЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]