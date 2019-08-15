Россиянкам разрешат работать машинистками поездов, но нефтяницами они стать по-прежнему не смогут

Министерство труда и социальной защиты России утвердило новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, где ограничивается применение труда женщин.
Соответствующий приказ Минтруда за подписью министра Максима Топилина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг. Согласно документу, он вступает в силу с 1 января 2021 года.
В новом перечне снято одно из наиболее часто обсуждаемых ограничений - прием женщин на работу машинистами на железной дороге (кроме маневровых работ, которые связаны с поднятием тяжестей), однако это не единственное изменение.
Старый перечень 20-летней давности насчитывал 456 наименований запрещенных работ, в новом их ровно 100. Нет в новом перечне слесарей по ремонту автомобилей и дальнобойщиков.
Вместе с тем, женщинам по-прежнему нельзя будет работать пожарными (непосредственное тушение пожаров), водителями бульдозеров, экскаваторов и асфальтоукладчиков, водолазами, грузчиками, шахтерами, камнетесами, бурильщиками, выполнять целый ряд судовых и судоремонтных работ, работ по добычи нефти и газа, работ в цветной металлургии и металлообработке.
Ограничения остались, в основном, на работу с химикатами, тяжестями или опасными условиями, например, в шахте или в карьере.
О начале подготовки нового перечня стало известно в прошлом году.
За то, чтобы дать женщинам возможность работать машинистами современных поездов, неоднократно высказывались в "РЖД". Руководство компании обещало, что обеспечит для женщин достойные условия труда.
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