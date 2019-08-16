Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 августа ЦБА определил 1,8876 манат/1EUR (15 августа - 1,8958 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 августа установил 0,0257 манат/1RUB (15 августа - 0,0258 манат/1RUB).

А. Мамедов