Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 16 августа ЦБА определил 1,8876 манат/1EUR (15 августа - 1,8958 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 августа установил 0,0257 манат/1RUB (15 августа - 0,0258 манат/1RUB).
А. Мамедов
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