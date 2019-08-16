Правительство Азербайджана отведет 0,06 га под строительство подстанции для Бакметрополитена

Кабинет министров Азербайджана принял решение об отводе земли под строительство подстанции в Ясамальском районе Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Строительство подстанции нацелено на обеспечение безопасного и беспрерывного движения поездов метро.
Под строительство данного объекта отводятся 0,0606 га земли для государственных нужд в распоряжение ЗАО «Бакинский метрополитен», в том числе жилые объекты граждан.
При этом Бакметрополитену поручено осуществить соответствующие законодательству подготовительные мероприятия в связи с выкупом этих земель и расположенных на них строений и представить в кабинет министров свои предложения по этой поводу.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий (зеленой и красной) и 25-х действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.
Н.Аббасова
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