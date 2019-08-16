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Транспорт и связь 16.08.2019 11:52

Правительство Азербайджана отведет 0,06 га под строительство подстанции для Бакметрополитена

Кабинет министров Азербайджана принял решение об отводе земли под строительство подстанции в Ясамальском районе Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Строительство подстанции нацелено на обеспечение безопасного и беспрерывного движения поездов метро.

Под строительство данного объекта отводятся 0,0606 га земли для государственных нужд в распоряжение ЗАО «Бакинский метрополитен», в том числе жилые объекты граждан.

При этом Бакметрополитену поручено осуществить соответствующие законодательству подготовительные мероприятия в связи с выкупом этих земель и расположенных на них строений и представить в кабинет министров свои предложения по этой поводу.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий (зеленой и красной) и 25-х действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОДСТАНЦИЯ, ЗЕМЛЯ, ОТВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]