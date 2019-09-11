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ТЭК 11.09.2019 17:40

"Сокар Энергоресурс" продолжает вести переговоры о покупке Антипинского НПЗ

"Сокар Энергоресурсурс" продолжает вести переговоры о покупке Антипинского НПЗ (Тюмень), сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Там идёт процесс, идут переговоры: вопросы, ответы, уточнения. То есть, это процесс. Посмотрим", - сказал он.

На вопрос, при каких условиях азербайджанская компания готова будет купить долю в заводе, министр сказал: "Знаете, сейчас, честно говоря, нет здесь такой возможности обсуждать все эти условия с Российской Федерацией, широкий спектр вопросов в нашем энергетическом секторе".

"Некоммерческих проектов у нас не бывает, так что все - коммерческие", - подчеркнул Шахбазов в ответ на вопрос, чем коммерчески привлекателен азербайджанской стороне этот НПЗ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СОКАР, АНТИПИНСКИЙ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]