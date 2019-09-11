"Сокар Энергоресурс" продолжает вести переговоры о покупке Антипинского НПЗ

"Сокар Энергоресурсурс" продолжает вести переговоры о покупке Антипинского НПЗ (Тюмень), сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Там идёт процесс, идут переговоры: вопросы, ответы, уточнения. То есть, это процесс. Посмотрим", - сказал он.

На вопрос, при каких условиях азербайджанская компания готова будет купить долю в заводе, министр сказал: "Знаете, сейчас, честно говоря, нет здесь такой возможности обсуждать все эти условия с Российской Федерацией, широкий спектр вопросов в нашем энергетическом секторе".

"Некоммерческих проектов у нас не бывает, так что все - коммерческие", - подчеркнул Шахбазов в ответ на вопрос, чем коммерчески привлекателен азербайджанской стороне этот НПЗ.