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Дальнее зарубежье 29.09.2019 15:44

Нетаньяху и Ганц встретятся в среду в "последней попытке" сформировать правительство Израиля - СМИ

Премьер Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бенни Ганц встретятся в следующую среду с целью добиться формирования правительства национального единства, сообщает в воскресенье издание "Джерузалем пост".

Издание отмечает, что речь идет о "последней попытке" осуществить эту задачу. В противном случае Нетаньяху может вернуть президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства; затем Ривлин, как ожидается, передаст мандат Ганцу.

О встрече Нетаньяху и Ганца было объявлено вскоре после того, как переговоры в воскресенье между "Ликудом" и оппозиционным блоком "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца завершились безрезультатно.

Встрече Нетаньяху и Ганца в среду будет предшествовать переговоры делегаций двух сторон.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин выбрал премьер-министра Биньямина Нетаньяху в качестве кандидата, который должен сформировать новое правительство.

Всего в однопалатном парламенте Израиля 120 мест. В настоящее время Нетаньяху поддерживают 55 депутатов, а Ганца - 54.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАРТИИ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]