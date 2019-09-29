Премьер Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бенни Ганц встретятся в следующую среду с целью добиться формирования правительства национального единства, сообщает в воскресенье издание "Джерузалем пост".
Издание отмечает, что речь идет о "последней попытке" осуществить эту задачу. В противном случае Нетаньяху может вернуть президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства; затем Ривлин, как ожидается, передаст мандат Ганцу.
О встрече Нетаньяху и Ганца было объявлено вскоре после того, как переговоры в воскресенье между "Ликудом" и оппозиционным блоком "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца завершились безрезультатно.
Встрече Нетаньяху и Ганца в среду будет предшествовать переговоры делегаций двух сторон.
Ранее сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин выбрал премьер-министра Биньямина Нетаньяху в качестве кандидата, который должен сформировать новое правительство.
Всего в однопалатном парламенте Израиля 120 мест. В настоящее время Нетаньяху поддерживают 55 депутатов, а Ганца - 54.
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