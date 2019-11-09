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Это интересно 09.11.2019 01:12

Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд

Расходы американцев на покупки через интернет в праздничный сезон шопинга могут достичь рекордного максимума, прогнозируют эксперты в отрасли.

Расходы на онлайн-шопинг в ноябре-декабре, как ожидается, составят $143,7 млрд, что на 14,1% больше по сравнению с годом ранее, согласно исследованию Adobe Analytics, которая анализирует транзакции 80 из 100 ведущих американских интернет-ритейлеров, включая Walmart и Amazon.

Продажи в киберпонедельник, согласно прогнозам, вырастут почти на 19% по сравнению с годом ранее и составят $9,4 млрд, отмечает Adobe. Продажи в "черную пятницу", как ожидается, достигнут $7,5 млрд, увеличившись на 20,3%. Тем временем продажи в интернете в День благодарения могут подскочить на 19,5% по сравнению с годом ранее и составить $4,4 млрд.

Между тем ритейлерам придется активнее бороться за покупателей, поскольку текущий праздничный сезон - между Днем благодарения и Рождеством - будет на шесть дней короче прошлогоднего.

Так, Walmart начал размещать выгодные предложения для покупателей в интернете раньше, чем делал это обычно. Главный исполнительный директор Target CEO Брайан Корнуэлл сказал ранее в ноябре: "Каждый день будет иметь значение".

"Мы ожидаем, что ритейлеры будут предлагать скидки и устраивать распродажи значительно раньше и значительно более последовательно", - сказал менеджер по маркетингу продукции в Adobe Analytics Нейт Смит.

"Эта ситуация будет наблюдаться весь ноябрь", - отметил он.

Национальная федерация розничной торговли (National Retail Federation, NRF) прогнозирует общий рост розничных продаж в праздничный сезон на 3,8-4,2% в текущем году без учета автомобилей, бензина и продаж в ресторанах. Это будет соответствовать от $727,9 млрд до $730,7 млрд. Между тем организация отмечает, что неопределенность в отношении торговли может отрицательно сказаться на продажах.

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Тэги: США, ШОПИНГ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]