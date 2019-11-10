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Дальнее зарубежье 10.11.2019 19:50

В США умер отец девушки, убитой полицейским в собственном доме

Отец 28-летней афроамериканки, застреленной полицейским в собственном доме в штате Техас в октябре, скончался от сердечного приступа в субботу вечером, сообщает сайт газеты The Guardian.

Представитель семьи Брюс Картер сообщил, что Маркуис Джефферсон не смог оправиться после трагедии, произошедшей с его дочерью Ататианой.

Ранее сообщалось, что 12 октября соседи Ататианы обратились в полицию, увидев у нее открытую в поздний час дверь. На вызов приехал полицейский, который, судя по записи переносной камеры, обошел дом с фонариком и, заметив движение в доме, прокричал требование поднять руки вверх. Через несколько секунд, не дав находившимся внутри людям времени на реакцию, он совершил выстрел. Им была убита Ататиана, которая в это время играла в видеоигру со своим восьмилетним племянником.

Полицейский, застреливший женщину, обвинен в убийстве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ДЕВУШКА, ОТЕЦ, СМЕРТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]