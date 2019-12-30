"Литовские желдороги" завершили восстановление ветки в Латвию

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") завершила восстановление разобранного в 2008 году участка железнодорожных путей в латвийский Реньге.

Как говорится в сообщении "Литовских желдорог", по соединяющему Мажейкяй (Литва) и Реньге участку ж/д путей уже прошел первый пробный поезд. Работы на участке протяженностью 19 км обошлись в 9,4 млн евро, их выполнило эстонское предприятие по прокладке ж/д путей Vitras-S (контролируется эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail).

"Сделанная в прошлом ошибка, наконец, исправлена: ж/д рельсы снова соединили Мажейкяй в Литве и Реньге в Латвии. Этот участок в 19 км для нас важнее просто ж/д линии протяженностью 19 км. Это фундамент прочности отношений и развития бизнеса для нас и наших партнеров", - сказал гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка, слова которого приведены в пресс-релизе.

Как отмечается в пресс-релизе, контролируемое польским нефтеконцерном Orlen предприятие Orlen Lietuva теперь сможет возить свою продукцию по более короткому пути. До настоящего времени она ввозилась в Латвию через литовские Шауляй и Йонишкис (на границе с Латвией).

"Наш бизнес будет успешнее, а это означает дополнительные доходы и для нас, и в госбюджет Литвы", - сказал гендиректор Orlen Даниэль Обайтек.

На участке восстановлены ж/д рельсы, отремонтированы 5 переездов, 5 мостов, 6 пропускных пунктов, очищены водоотводные рвы, восстановлена система управления движением и пр.

Восстановить этот участок до конца 2019 года Lietuvos gelezinkeliai обязалась перед Еврокомиссией.

Как сообщалось Lietuvos gelezinkeliai в январе 2019 года заплатила штраф в размере почти 28 млн евро, наложенный на нее Еврокомиссией за ограничение конкуренции. Компания в 2008 году разобрала рельсы на участке железной дороги из Мажейкяя, где находится НПЗ Orlen Lietuva, в Реньге. С жалобой на действия Литвы обращалась не только Латвия, но и польский нефтеконцерн Orlen, контролирующий Мажейкяйский НПЗ.

Литовская ж/д компания утверждала, что ветка была одним из альтернативных путей в Латвию, но не единственным, была в очень плохом состоянии и небезопасна для использования, однако другие возможности железнодорожного сообщения с Латвией были обеспечены.

В 2007 году, когда ветка в Реньге еще использовалась, из Литвы в Латвию было перевезено 675 тыс. тонн нефтепродуктов. Когда ветку перестали использовать, по данным Lietuvos gelezinkeliai, количество перевозимых из Литвы в Латвию нефтепродуктов колебалось от 480 тыс. до 941 тыс. тонн в год.