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Дальнее зарубежье 16.01.2020 18:27

Джонсон поедет на берлинскую конференцию по Ливии - Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет участие в международной конференции по урегулированию ливийского конфликта в Берлине, сообщили в четверг британские СМИ со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Великобритания поддерживает любую возможность по установлению режима прекращения огня в Ливии", - сообщил представитель Даунинг-стрит.

"За последние месяцы конфликт в Ливии обострился и угрожает дестабилизацией на более обширных территориях региона", - добавил он.

Отмечается, что премьер прибудет в Берлин в воскресенье 19 января.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель назначила международную конференции по урегулированию ливийского конфликта при участии России и США на 19 января, она пройдет в Берлине в ведомстве федерального канцлера.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: "США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир". Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Берлин пригласили главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРГ, ЛИВИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]