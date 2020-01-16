Глава Минобороны ФРГ подтвердила, что США грозят ввести пошлины на экспорт автомобилей из ЕС из-за СВПД

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила, что США грозят ввести пошлины на экспорт автомобилей из ЕС в размере 25% в случае, если Британия, Франция и Германия будут продолжать поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому.
"Выражение угрозы, если хотите, существует", - сказала министр в Лондоне, ее цитирует газета Washington Post.
По информации газеты, президент США Дональд Трамп угрожает пошлинами в случае, если так называемая "евротройка" не согласится формально обвинить Тегеран в срыве соглашения 2015 года.
Франция, Германия и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма по урегулированию споров в рамках СВПД. В документе отмечается, что "в свете поведения Ирана нам не остается другого выбора, как закрепить в протоколе мнение о том, что Иран не выполняет свои обязательство по ядерному соглашению".
В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил "евротройку" в "Твиттере" в том, что она "продала остатки СВПД" для того, чтобы "избежать новых тарифов Трампа".
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