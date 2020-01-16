Азербайджан в 2019г экспортировал в Грузию свыше 170 тыс. тонн топлива

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в нефтепродуктах почти на 100% за счет импорта, в 2019 году ввезла в страну 1 млн 96 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, на 0,3% меньше, чем в 2018 году, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

В прошлом году было импортировано 544,3 тыс. тонн бензина (рост на 0,4%) и 551,7 тыс. тонн дизтоплива (снижение на 0,9%). При этом в четвертом квартале в страну было ввезено 316,6 тыс. тонн бензина и дизтоплива - на 11,3% больше по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Наибольший объем горючего был импортирован в Грузию из России - поставки из этой страны увеличились на 12,9% - до 329,9 тыс. тонн (30,1% общего объема импорта), в результате она второй год подряд сохранила лидерство на грузинском рынке бензина и дизтоплива.

На втором месте Румыния, откуда поступило 300 тыс. тонн топлива (27,4%), далее следуют Азербайджан - 170,2 тыс. тонн (15,5%), Туркмения - 119,4 тыс. тонн (10,9%), Болгария - 92,4 тыс. тонн (8,4%), Греция - 60,7 тыс. тонн (5,5%), Турция - 19,8 тыс. тонн (1,8%) и другие страны.

Согласно категориям горючего, 65,3% импортированного в страну бензина пришлось на марку А-91 (регуляр), 32,5% - А-95 (премиум), 2,2% - А-98 (супер). Почти 100% дизельного топлива пришлось на Euro diesel (50РРМ).

По данным Национальной службы статистики, в 2019 году горючее в Грузии (бензин и дизтопливо) подорожало на 3,1%.