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Внешняя политика 16.01.2020 20:02

Премьер Азербайджана уверен в сотрудничестве с Мишустиным для расширения экономического взаимодействия с РФ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя Правительства России, сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

В своем поздравлении Асадов выразил уверенность в обеспечении наращивания стратегического партнерства и расширении взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

«Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских отношений, основанных на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Азербайджан рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Россией во всех областях на благо дружественных народов наших стран», - отмечается в тексте поздравления.

Х.Насирзаде

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР/МИНИСТР, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]