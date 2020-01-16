Премьер Азербайджана уверен в сотрудничестве с Мишустиным для расширения экономического взаимодействия с РФ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя Правительства России, сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

В своем поздравлении Асадов выразил уверенность в обеспечении наращивания стратегического партнерства и расширении взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

«Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских отношений, основанных на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Азербайджан рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Россией во всех областях на благо дружественных народов наших стран», - отмечается в тексте поздравления.

Х.Насирзаде