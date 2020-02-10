Баку не может контролировать оккупированные Арменией территории на предмет ядерной безопасности – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отмечает, что из-за продолжающейся оккупации Арменией 20% азербайджанских территорий, официальный Баку не может обеспечить в полной мере надлежащий контроль незаконной деятельности на оккупированных территориях, включая ядерную контрабанду и ядерный терроризм.
«Азербайджан придает большое значение защите ядерной безопасности. В частности, перед лицом угрозы радикального экстремизма и терроризма в регионе и в силу нашего географического положения мы придаем большое значение недопущению использования нашей территории в качестве транзитного маршрута для незаконной ядерной торговли», - заявил Мамедъяров на международной конференции по ядерной безопасности в Вене.
Он отметил, что Азербайджан в тесном сотрудничестве с международными партнерами разработал всеобъемлющую национальную систему контроля экспорта и прочную законодательную базу, отвечающую международным стандартам.
«Однако, из-за продолжающейся оккупации Армении 20% нашей территории, мы не можем обеспечить надлежащий контроль над значительной частью наших границ. Это создает благоприятные условия для незаконной деятельности, включая ядерную контрабанду и ядерный терроризм», - заявил глава МИД.
Мамедъяров также сообщил, что Азербайджан продолжает работу над законодательством по радиационной безопасности. «Азербайджан уже принял нормативные акты и правила, запрещающие ввоз в страну ядерных и радиационных отходов», - сказал глава МИД.
Министр также подчеркнул, что Азербайджан привержен продолжению сотрудничества с международными организациями и партнерами в целях укрепления ядерной безопасности в регионе и в мире, снижению угроз, создаваемых незаконным оборотом ядерных и радиоактивных материалов.
Б.Рустамбеков
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