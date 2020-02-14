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Дальнее зарубежье 14.02.2020 21:33

Дамаск близок к тому, чтобы разделить на две части удерживаемый экстремистами район на севере Сирии

Сирийские правительственные войска проводят в провинции Алеппо операцию, которая в случае успеха позволит разделить на две части очаг сопротивления экстремистов на северо-западе страны, сообщают в пятницу арабские СМИ.

В настоящее время военные приближаются к городу Атариб, к западу от города Алеппо. Он расположен на главной дороге, которая соединяет Алеппо с турецким городом Рейханлы. В случае если армии Сирии удастся взять под контроль Атариб и еще несколько населенных пунктов, то она фактически разрежет надвое занимаемую боевиками территорию. Тогда экстремисты смогут перебрасывать силы, оружие и боеприпасы между северными провинциями Алеппо и Идлиб не напрямую, а только через территорию Турции.

Такое развитие событий может не понравиться властям Турции. Портал "Аль-Масдар" полагает, что если армия Сирии возьмет Атариб и начнет движение еще западнее - к населенному пункту Сармада, то турецкие силы вполне могут начать оказывать поддержку боевикам. Это связано с тем, что сирийские правительственные войска окажутся в непосредственной близости от погранперехода, которым Анкара в последнее время активно пользуется при переброске сил в Сирию.

"Аль-Масдар" считает, что данную проблему в ближайшие выходные могут обсудить официальные лица РФ и Турции.

Ранее стало известно, что армия Сирии установила полный контроль над автомагистралью М5, которая соединяет Дамаск и Алеппо. Именно освобождение этой дороги было главной целью наступления, проводимого военными в провинции Идлиб.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]