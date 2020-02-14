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ТЭК 14.02.2020 21:00

Формат ОПЕК+ нельзя выпускать из рук - Алиев

Сотрудничество в рамках ОПЕК+ должно быть продолжено, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Считаю, что это сотрудничество должно быть продолжено, особенно с учетом ситуации с коронавирусом. Несмотря на все трудности в нефтедобывающих странах, с учетом причин, по которым цены на нефть снижаются и могут снизиться еще больше, считаю очень важным продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+», - заявил Алиев в своем выступлении в пятницу на заседании круглого стола на тему «Энергетическая безопасность» в Мюнхене.

Глава Азербайджана подчеркнул, что в нынешнем положении страны ОПЕК и страны не-ОПЕК действуют в рамках единой организации. «Помимо этой, у нас нет никакой другой организации, ни сотрудничества…У нас есть этот редкий формат, и мы не должны его выпускать из рук», - заявил Алиев.

Он также напомнил, что Азербайджан является активным участником сделки ОПЕК+.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОПЕК+, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]