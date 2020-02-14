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ТЭК 14.02.2020 21:08

Азербайджан переживает вторую фазу нефтяного бума - Алиев

Проект строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) будет завершен в конце 2020 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«3 из 4 компонентов проекта Южный газовый коридор (ЮГК) уже завершены. Последний, четвертый, компонент, проект TAP будет завершен в конце 2020 года. Это позволит ввести в строй систему трубопроводов общей протяженностью 3,5 тыс. километров. Это один из основных инфраструктурных проектов в нашем регионе, поэтому он очень важен для наших партнеров, для энергетической безопасности Европы», - сказал Алиев в пятницу, выступая на круглом столе на тему «Энергетическая безопасность» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, в конце февраля в Баку пройдет очередное заседание Консультативного совета ЮГК, на котором будут обсуждены выполненные работы и предстоящие планы. «Мы сегодня работаем над новыми проектами с новыми странами. ЮГК сегодня включает 7 стран: Азербайджан, Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Албанию и Италию. На втором этапе к проекту присоединятся три балканские страны – Босния и Герцеговина, Черногория и Хорватия. Технические возможности позволяют поставлять им газ, наши газовые запасы тоже. Мы нарастили добычу газа и, конечно же, возникнет потребность в еще большей поддержки со стороны Еврокомиссии», - отметил президент.

Алиев считает, что реализация этой части проекта ускорится, если он будет включен в список приоритетных.

Президент подчеркнул, что с запуском ЮГК Азербайджан будет удовлетворять порядка 40% потребностей ряда стран в газе.

При этом Алиев добавил, что Азербайджан параллельно будет продолжать развивать нефтедобычу, осуществлять новые проекты в сфере разработки. «До 2050 году у нас относительно стабильный профиль производства. Сейчас мы, если так можно сказать, переживаем вторую фазу нефтяного бума. Многие компании возвращаются и привлекаются к новым проектам, и это позволяет нам с сохранением профиля добычи, также наращивать его», - сказал президент Азербайджана.

ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Общая стоимость проекта ЮГК оценивается в $38 млрд.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Н.Аббасова, Анар Азизов

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


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