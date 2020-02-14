Алиев и Додон обсудили сроки визита президента Азербайджана в Молдову

Президенты Азербайджана и Молдовы Ильхам Алиев и Игорь Додон в пятницу провели встречу на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает сайт азербайджанского лидера.
В свою очередь, Додон на своей странице в соцсети Facebook, отметил, что президенты «обсудили широкий круг вопросов, относящихся к торгово-экономическому, энергетическому, транспортному и инвестиционному сотрудничеству».
«В то же время констатировали недостаточную реализацию торгового потенциала наших стран и в связи с этим отметили целесообразность организации нового заседания межправительственной комиссии, не собиравшейся с 2012 года», - написал президент Молдовы.
Додон подчеркнул особый интерес Молдовы к привлечению азербайджанских инвесторов к инфраструктурным проектам в стране.
«Выразил азербайджанскому президенту благодарность за активную помощь в осуществлении различных социальных и гуманитарных проектов, включая Гагаузскую автономию. При этом напомнил, что в этом году в городе Чадыр-Лунга состоится открытие Культурно-образовательного центра, который строится при поддержке Фонда имени Гейдара Алиева и на основании моей личной договоренности с Ильхамом Алиевым, достигнутой в ходе официального визита в Баку в июне 2017 года. В завершение сегодняшней беседы обсудили также сроки официального визита Президента Азербайджанской Республики в Республику Молдова», - подчеркнул молдавский лидер.
А.Азизов
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