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Внешняя политика 14.02.2020 21:26

Алиев и Додон обсудили сроки визита президента Азербайджана в Молдову

Президенты Азербайджана и Молдовы Ильхам Алиев и Игорь Додон в пятницу провели встречу на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В свою очередь, Додон на своей странице в соцсети Facebook, отметил, что президенты «обсудили широкий круг вопросов, относящихся к торгово-экономическому, энергетическому, транспортному и инвестиционному сотрудничеству».

«В то же время констатировали недостаточную реализацию торгового потенциала наших стран и в связи с этим отметили целесообразность организации нового заседания межправительственной комиссии, не собиравшейся с 2012 года», - написал президент Молдовы.

Додон подчеркнул особый интерес Молдовы к привлечению азербайджанских инвесторов к инфраструктурным проектам в стране.

«Выразил азербайджанскому президенту благодарность за активную помощь в осуществлении различных социальных и гуманитарных проектов, включая Гагаузскую автономию. При этом напомнил, что в этом году в городе Чадыр-Лунга состоится открытие Культурно-образовательного центра, который строится при поддержке Фонда имени Гейдара Алиева и на основании моей личной договоренности с Ильхамом Алиевым, достигнутой в ходе официального визита в Баку в июне 2017 года. В завершение сегодняшней беседы обсудили также сроки официального визита Президента Азербайджанской Республики в Республику Молдова», - подчеркнул молдавский лидер.

А.Азизов

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Тэги: МОЛДОВА, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]