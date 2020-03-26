В Грузии выявлен первый случай заражения COVID-19 беременной женщины

Первый в Грузии случай заражения коронавирусом COVID-19 беременной женщины выявлен в четверг, сообщают грузинские СМИ.
По информации СМИ, женщина, находящаяся на 22-ой неделе беременности, была доставлена в тбилисскую университетскую клинику из Болниси (край Квемо-Картли).
Коронавирус был подтвержден с помощью экспресс-теста, состояние пациентки не тяжелое, у нее температура 37,2, сообщили медики журналистам, отметив, что женщина 15 марта прибыла из Азербайджана.
В Минздраве Грузии пока не прокомментировали эту информацию. Ранее сообщалось, что в Болнисском и Марнеульском муниципалитетах края Квемо-Картли власти Грузии ввели режим строгого карантина.
В Грузии официально подтверждены 77 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В пяти случаях заразились дети, которые, по словам медиков, переносят заболевание в легкой форме. Десять человек из общего числа заболевших выздоровели.
Правительство Азербайджана 3 апреля отчитается перед парламентом о деятельности в 2019 году
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Власти Азербайджана и России временно закрыли пункт пропуска на границе из-за коронавируса
Международные резервы РФ с 13 по 20 марта сократились на $29,8 млрд
Нефть дешевеет на ожиданиях итогов виртуального саммита G20, Brent - ниже $27 за баррель
Сингапур обнародовал пакет мер по поддержке экономики и бизнеса объемом $33 млрд
О производстве вакцины от коронавируса речи пока не идет - представитель ВОЗ в РФ
В Азербайджане выявлено 29 новых случаев коронавируса, один умер - штаб
До 3 млрд жителей Земли подверглись изоляции из-за коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог