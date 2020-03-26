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Регион 26.03.2020 16:23

В Грузии выявлен первый случай заражения COVID-19 беременной женщины

Первый в Грузии случай заражения коронавирусом COVID-19 беременной женщины выявлен в четверг, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, женщина, находящаяся на 22-ой неделе беременности, была доставлена в тбилисскую университетскую клинику из Болниси (край Квемо-Картли).

Коронавирус был подтвержден с помощью экспресс-теста, состояние пациентки не тяжелое, у нее температура 37,2, сообщили медики журналистам, отметив, что женщина 15 марта прибыла из Азербайджана.

В Минздраве Грузии пока не прокомментировали эту информацию. Ранее сообщалось, что в Болнисском и Марнеульском муниципалитетах края Квемо-Картли власти Грузии ввели режим строгого карантина.

В Грузии официально подтверждены 77 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В пяти случаях заразились дети, которые, по словам медиков, переносят заболевание в легкой форме. Десять человек из общего числа заболевших выздоровели.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СЛУЧАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]