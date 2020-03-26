AZAL с 26 марта будет летать только в Москву и Лондон

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 26 марта рейсы по международным направлениям будет осуществлять только в Москву и Лондон.

«Рейс Баку-Москва будет совершаться по четвергам. Время вылета из Баку - в 10:40 по бакинскому времени, время вылета из Москвы – в 13:50 по московскому времени. Рейс Баку-Лондон также будет совершаться по четвергам, время вылета из Баку – в 19:05 по бакинскому времени, время вылета из Лондона – в 22:05 по лондонскому времени», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в авиакомпании.

Кроме того, с целью предотвращения скопления людей офисы продаж авиабилетов AZAL будут закрыты, их можно будет приобрести на сайте авиакомпании AZAL (www.azal.az).

«Особо отмечаем, что прилет в Баку будет разрешаться только гражданам Азербайджана», - подчеркнули в AZAL.

Рейсы будут выполняться из/в Терминал 2. В здание аэровокзала будут пропускаться только пассажиры, на имя которых приобретен авиабилет. Другие лица, в том числе сопровождающие (провожающие/встречающие), в здание аэровокзала допускаться не будут.

«Каждый возвращающийся в Азербайджан гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин», - отметили в авиакомпании.

Б.Рустамбеков