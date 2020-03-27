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Макроэкономика 27.03.2020 10:08

S&P подтвердил рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", сохранив "стабильный" прогноз, говорится в пресс-релизе Минфина.

«С учетом резкого удешевления цен на нефть на мировых рынках, S&P приняло решение провести внеочередную оценку кредитного рейтинга нефтедобывающих стран. По итогам такой оценки рейтинги Азербайджана подтверждены на уровне "BB+/В" со стабильным прогнозом», - подчеркивает Минфин.

По оценкам агентства, Азербайджан обладает достаточными валютными резервами, сильной фискальной позицией, а также низким внешним долгом.

Минфин отмечает, что плановая оценка кредитного рейтинга Азербайджана предусмотрена в июле 2020 года.

Согласно оценкам S&P в этом году Brent будет стоить в среднем $30 за баррель, в следующем - $50 за баррель, в 2022-м - $55 за баррель. Аналитики агентства отмечают, что глобальный нефтяной рынок во втором квартале текущего года ждет серьезный дисбаланс спроса и предложения в условиях ценовой войны с Саудовской Аравией и распространения коронавируса.

По оценкам S&P, в настоящее время мировая экономика сталкивается с разрастанием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и по этой причине агентство прогнозирует глобальную рецессию в этом году.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]