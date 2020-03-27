S&P подтвердил рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", сохранив "стабильный" прогноз, говорится в пресс-релизе Минфина.
«С учетом резкого удешевления цен на нефть на мировых рынках, S&P приняло решение провести внеочередную оценку кредитного рейтинга нефтедобывающих стран. По итогам такой оценки рейтинги Азербайджана подтверждены на уровне "BB+/В" со стабильным прогнозом», - подчеркивает Минфин.
По оценкам агентства, Азербайджан обладает достаточными валютными резервами, сильной фискальной позицией, а также низким внешним долгом.
Минфин отмечает, что плановая оценка кредитного рейтинга Азербайджана предусмотрена в июле 2020 года.
Согласно оценкам S&P в этом году Brent будет стоить в среднем $30 за баррель, в следующем - $50 за баррель, в 2022-м - $55 за баррель. Аналитики агентства отмечают, что глобальный нефтяной рынок во втором квартале текущего года ждет серьезный дисбаланс спроса и предложения в условиях ценовой войны с Саудовской Аравией и распространения коронавируса.
По оценкам S&P, в настоящее время мировая экономика сталкивается с разрастанием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и по этой причине агентство прогнозирует глобальную рецессию в этом году.
А.Азизов
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