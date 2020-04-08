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Финансы 08.04.2020 18:45

Heineken отозвал прогноз на 2020 год, ожидает более сильного влияния коронавируса на продажи во II квартале

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken Holdings NV отозвал свой прогноз на 2020 года из-за неопределенности влияния распространения коронавируса на его бизнес.

Компания сообщила в пресс-релизе, что в первом квартале оценивает падение совокупных объемов продаж в 4% в органическом выражении. По предварительной оценке Heineken, продажи пива снизились на 2%.

При этом в компании отметили, что ожидают еще большего негативного влияния пандемии на продажи во втором квартале.

Heineken планирует опубликовать результаты за первый квартал 22 апреля.

Акции Heineken дешевеют на 2,7% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 22,7%.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОМПАНИЯ, ПИВО, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]