Heineken отозвал прогноз на 2020 год, ожидает более сильного влияния коронавируса на продажи во II квартале

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken Holdings NV отозвал свой прогноз на 2020 года из-за неопределенности влияния распространения коронавируса на его бизнес.

Компания сообщила в пресс-релизе, что в первом квартале оценивает падение совокупных объемов продаж в 4% в органическом выражении. По предварительной оценке Heineken, продажи пива снизились на 2%.

При этом в компании отметили, что ожидают еще большего негативного влияния пандемии на продажи во втором квартале.

Heineken планирует опубликовать результаты за первый квартал 22 апреля.

Акции Heineken дешевеют на 2,7% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 22,7%.