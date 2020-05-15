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Дальнее зарубежье 15.05.2020 20:16

Помпео призвал Минск активнее допускать американские компании на белорусский рынок

Начало поставок американской нефти в Белоруссию поможет этой стране обеспечивать суверенитет и независимость, заявил глава в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"На этой неделе первая партия американской сырой нефти будет отправлена в Белоруссию. Эта сделка с участием компании United Energy Trading при поддержке американской Getka, ее польского партнера UNIMOT усиливает суверенитет и независимость Белоруссии", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.

Он призвал Минск активнее допускать американские компании на белорусский рынок и проводить реформы по либерализации торговли.

"США призывают Белоруссию не останавливаться на достигнутом и продолжать открывать доступ для американских компаний на свой рынок. Также Белоруссии следует пойти на реформы по либерализации торговли, необходимые для продвижения ко вступлению в ВТО", - подчеркнул Помпео.

"Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как Белоруссия, хотят усилить энергетическую безопасность, диверсифицировав поставки и развивая торговлю, основанную на коммерческих ценностях США - свободного предпринимательства, верховенства закона и прозрачных, свободных от коррупции сделок", - отмечается в его заявлении.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о начале поставок нефти из США в Белоруссию.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Белоруссию. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в республику 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД.

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Тэги: США, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]