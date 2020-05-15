Помпео призвал Минск активнее допускать американские компании на белорусский рынок

Начало поставок американской нефти в Белоруссию поможет этой стране обеспечивать суверенитет и независимость, заявил глава в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.
"На этой неделе первая партия американской сырой нефти будет отправлена в Белоруссию. Эта сделка с участием компании United Energy Trading при поддержке американской Getka, ее польского партнера UNIMOT усиливает суверенитет и независимость Белоруссии", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.
Он призвал Минск активнее допускать американские компании на белорусский рынок и проводить реформы по либерализации торговли.
"США призывают Белоруссию не останавливаться на достигнутом и продолжать открывать доступ для американских компаний на свой рынок. Также Белоруссии следует пойти на реформы по либерализации торговли, необходимые для продвижения ко вступлению в ВТО", - подчеркнул Помпео.
"Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как Белоруссия, хотят усилить энергетическую безопасность, диверсифицировав поставки и развивая торговлю, основанную на коммерческих ценностях США - свободного предпринимательства, верховенства закона и прозрачных, свободных от коррупции сделок", - отмечается в его заявлении.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о начале поставок нефти из США в Белоруссию.
"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Белоруссию. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в республику 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД.
Президент Алиев уволил замначальника Государственной пограничной службы
Президент Алиев утвердил соглашение с Турцией об энергосотрудничестве
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Роснефть в 2020г может снизить добычу на 24 млн т из-за ОПЕК+, в 2021г снижение составит 33 млн т от плана
Азербайджан и CISCO планируют сотрудничество в сфере улучшения контроля над водными резервами
Роснефть в рамках сделки ОПЕК+ продолжит разработку новых активов
КНР тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19 - комиссия здравоохранения
В Таиланде готовятся к открытию туристических объектов
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог