США расширили санкции против Беларуси, добавив 11 компаний и семь физлиц

Власти США ввели санкции против ряда белорусских физлиц и компаний, сообщили в американском Минфине.

Среди семи граждан Беларуси, попавших под ограничения, - генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, а также предприниматели Александр Шакутин, Павел Топузидис и Виктор Петрович.

Новые ограничения затронули 11 белорусских компаний, в том числе концерн "Беллесбумпром", ММЗ им. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", РУП "Белтаможсервис".

В Минфине отметили, что санкции связаны с "антидемократическими действиями и нарушениями прав человека", а также оказанием поддержкой Минском российской спецоперации в Украине.