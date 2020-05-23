Мировой центр огранки алмазов в Сурате частично открылся, несмотря на локдаун в Индии

Власти Индии разрешили частично открыть ограночный сектор в Сурате из-за опасений, что затянувшая остановка может повлечь массовый исход рабочих, сообщает Rapaport.
Сурат - центр индийской огранки и глобальный хаб, где производится 90% всех мировых бриллиантов.
Таким образом, алмазный сектор Индии постепенно возвращается к работе, несмотря на продление национального локдауна до 31 мая.
Гранильные компании теперь могут задействовать 50% персонала на фабриках и 33% в офисах. Ранее разрешение на производство и экспорт получило только несколько компаний.
Отраслевые организации Surat Diamond Association (SDA) и Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) призвали правительство страны ослабить ограничения, поскольку огранщики покидают Сурат, чтобы вернуться в свои дома в других регионах Индии. Обычно персонал гранильных фабрик возвращается в родные места в июне, чтобы работать на полях перед сезоном муссонов.
Согласно новым правилам, рабочие места должны соответствовать гигиеническим нормам и практикам социальной изоляции, а работодатели должны установить сотрудникам приложение для отслеживания контактов.
Кроме производственного сектора в Сурате, возобновила свои операции Алмазная биржа Бхарата, открывшаяся для экспортных сделок.
В марте экспорт бриллиантов из Индии упал на 48%, до $961 млн, импорт алмазов снизился на 65%, составив $293 млн.
В индийский Сурат стекаются алмазы, добытые De Beers и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), которые потом, будучи отполированы и огранены в бриллианты, распределяются по ювелирам для продажи в США, Китае и других странах. Годовой объем импорта алмазов Индией составляет около $20 млрд.
Закрытие Индии в конце марта ускорило вызванный коронавирусом кризис в алмазной отрасли, в ходе которого производители отменили свои торговые сессии в Антверпене, сократили или закрыли операции в ЮАР и Канаде, а ритейлеры были вынуждены закрыть магазины.
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