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Дальнее зарубежье 23.05.2020 13:20

Мировой центр огранки алмазов в Сурате частично открылся, несмотря на локдаун в Индии

Власти Индии разрешили частично открыть ограночный сектор в Сурате из-за опасений, что затянувшая остановка может повлечь массовый исход рабочих, сообщает Rapaport.

Сурат - центр индийской огранки и глобальный хаб, где производится 90% всех мировых бриллиантов.

Таким образом, алмазный сектор Индии постепенно возвращается к работе, несмотря на продление национального локдауна до 31 мая.

Гранильные компании теперь могут задействовать 50% персонала на фабриках и 33% в офисах. Ранее разрешение на производство и экспорт получило только несколько компаний.

Отраслевые организации Surat Diamond Association (SDA) и Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) призвали правительство страны ослабить ограничения, поскольку огранщики покидают Сурат, чтобы вернуться в свои дома в других регионах Индии. Обычно персонал гранильных фабрик возвращается в родные места в июне, чтобы работать на полях перед сезоном муссонов.

Согласно новым правилам, рабочие места должны соответствовать гигиеническим нормам и практикам социальной изоляции, а работодатели должны установить сотрудникам приложение для отслеживания контактов.

Кроме производственного сектора в Сурате, возобновила свои операции Алмазная биржа Бхарата, открывшаяся для экспортных сделок.

В марте экспорт бриллиантов из Индии упал на 48%, до $961 млн, импорт алмазов снизился на 65%, составив $293 млн.

В индийский Сурат стекаются алмазы, добытые De Beers и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), которые потом, будучи отполированы и огранены в бриллианты, распределяются по ювелирам для продажи в США, Китае и других странах. Годовой объем импорта алмазов Индией составляет около $20 млрд.

Закрытие Индии в конце марта ускорило вызванный коронавирусом кризис в алмазной отрасли, в ходе которого производители отменили свои торговые сессии в Антверпене, сократили или закрыли операции в ЮАР и Канаде, а ритейлеры были вынуждены закрыть магазины.

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Тэги: МИР, ИНДИЯ, АЛМАЗЫ, ОГРАНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]