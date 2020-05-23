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Дальнее зарубежье 23.05.2020 14:45

Храмы во Франции открылись для прихожан с условием соблюдения противовирусных мер

Во Франции с субботы разрешено посещение верующими религиозных учреждений, сообщают европейские СМИ.

Прихожане при посещении храмов должны соблюдать дистанцию в два метра друг от друга. Перед тем как войти в помещение необходимо продезинфицировать руки и надеть на лицо защитную маску.

Режим изоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, был ослаблен во Франции в мае, но тогда посещение церкви осталось под запретом.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от губернаторов штатов разрешить деятельность религиозных учреждений как жизненно необходимых американцам во время пандемии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ХРАМЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]