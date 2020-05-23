План Меркель и Макрона по восстановлению экономики ЕС натолкнулся на сопротивление

Выдвинутый 18 мая канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном совместный план послекризисного восстановления экономики ЕС в 500 млрд евро бюджетных расходов холодно принят Австрией, Данией, Нидерландами и Швецией.

Европейские СМИ сообщили со ссылкой на администрацию австрийского канцлера Себастьяна Курца, что эти четыре страны, прозванные в ЕС "бережливыми", предложили в субботу свой вариант плана возобновления экономической деятельности, предназначенного помочь Евросоюзу преодолеть кризис, порожденный пандемией коронавируса.

Этот план подтвердил их известную позицию неприятия любого механизма обобществления долга стран ЕС.

"Бережливые" предложили выделить чрезвычайную помощь серьезно пострадавшим от пандемии странам ЕС в форме целевых займов на выгодных условиях, которые будут предоставлены через два года.

Кроме того, подчеркивается условие, чтобы предоставленные деньги были направлены на меры, которые наиболее всего способствуют экономическому восстановлению, такие как исследования и инновации, усиление сектора здравоохранения, экологические преобразования.

При этом соответствующие страны должны взять твердые обязательства по проведению масштабных реформ и строго соблюдать выдвинутые им бюджетные условия. От получателей помощи также требуют защиты расходов от коррупции.

Четыре государства ЕС, оппозиционные германо-французскому плану, по-прежнему отвергают идею коллективного распределения долга. По их мнению, это только даст возможность наименее дисциплинированным и наиболее слабым европейским экономикам выгодно воспользоваться финансированием за счет экономически более сильных стран условного севера Европы.

Авторы альтернативного плана также против любого значительного увеличения союзного бюджета ЕС, что предусматривается предложением Меркель и Макрона.

Вместо этого они призывают модернизировать бюджет ЕС и осуществить экономию, пересмотрев приоритеты в областях, наименее связанных с возможностью способствовать экономическому восстановлению.

В то же время можно отдать предпочтение или даже временно увеличить расходы, связанные с пандемией COVID-19. Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция считают, что ввиду мрачных экономических прогнозов любые дополнительные союзные фонды, каков бы ни был порядок их финансирования, лягут еще большим грузом на национальные бюджеты государств-членов ЕС.

Как сообщалось, Германия и Франция предложили, чтобы дополнительный фонд был "обеспечен 500 млрд евро бюджетных расходов ЕС для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейских приоритетов".

"Мы хотим иметь ограниченный во времени фонд в 500 млрд евро. Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, наиболее затронутых COVID-19", - заявила канцлер ФРГ Меркель.

"Я приветствую конструктивное предложение Франции и Германии. Оно признает масштабы экономических проблем, с которыми сталкивается Европа, и справедливо подчеркивает необходимость работы над решением с европейским бюджетом в его основе. Это идет в направлении предложения, над которым работает комиссия и которое также будет учитывать мнения всех государств-членов и Европейского парламента", - так отреагировала на предложение Меркель и Макрона глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейская комиссия обнародует свое предложение на следующей неделе.