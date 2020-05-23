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АПК 23.05.2020 20:32

Сельхозпроизводители в Азербайджане получат финпомощь от государства в размере 5 млн манатов для повторного посева кукурузы

Правительство Азербайджана выделило 5 млн манатов на обеспечение сельхозпроизводителей семенами кукурузы, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

«Распоряжением Кабмина от 22 мая 2020 года средства будут выделены министерству сельского хозяйства из Резервного фонда государственного бюджета. Согласно распоряжению, 5 млн манатов будет направлено на оказание разовой поддержки по снабжению сельхозпроизводителей семенами для повторного посева кукурузы на территориях, на которых закончен сбор урожая», - отмечается в сообщении.

Минсельхозу поручено совместно с ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и местными органами исполнительной власти определить пригодные для повторного посева кукурузы территории с учетом их почвенно-климатических особенностей и возможностей орошения и принять меры по обеспечению оросительной водой этих территорий. Также поручается обеспечить разовую выдачу средств сельхозпроизводителям, занимающимся повторным посевом кукурузы для урожая 2020 года, в размере 60 манатов за каждый гектар.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРАВИТЕЛЬСТВО, СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]