Сельхозпроизводители в Азербайджане получат финпомощь от государства в размере 5 млн манатов для повторного посева кукурузы

Правительство Азербайджана выделило 5 млн манатов на обеспечение сельхозпроизводителей семенами кукурузы, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

«Распоряжением Кабмина от 22 мая 2020 года средства будут выделены министерству сельского хозяйства из Резервного фонда государственного бюджета. Согласно распоряжению, 5 млн манатов будет направлено на оказание разовой поддержки по снабжению сельхозпроизводителей семенами для повторного посева кукурузы на территориях, на которых закончен сбор урожая», - отмечается в сообщении.

Минсельхозу поручено совместно с ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и местными органами исполнительной власти определить пригодные для повторного посева кукурузы территории с учетом их почвенно-климатических особенностей и возможностей орошения и принять меры по обеспечению оросительной водой этих территорий. Также поручается обеспечить разовую выдачу средств сельхозпроизводителям, занимающимся повторным посевом кукурузы для урожая 2020 года, в размере 60 манатов за каждый гектар.

Н.Аббасова