Трамп выразил Эрдогану беспокойство по поводу иностранного вмешательства в Ливии

Президент США Дональд Трамп в субботу в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил беспокойство по поводу иностранного вмешательства в ливийский конфликт, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп подчеркнул, что обеспокоен ухудшением ситуации, связанной с иностранным вмешательством в Ливии. Он подчеркнул необходимость быстрой деэскалации", - говорится в сообщении.

Также лидеры США и Турции обсудили тему восстановления мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии.

Турция в Ливии оказывает поддержку, в том числе - военную, Правительству национального согласия, базирующемуся в Триполи. Против этого правительства ведёт вооружённую борьбу Ливийская национальная армия Халифы Хафтара: ее поддерживает, в частности, ряд арабских стран.