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Дальнее зарубежье 23.05.2020 21:15

Трамп выразил Эрдогану беспокойство по поводу иностранного вмешательства в Ливии

Президент США Дональд Трамп в субботу в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил беспокойство по поводу иностранного вмешательства в ливийский конфликт, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп подчеркнул, что обеспокоен ухудшением ситуации, связанной с иностранным вмешательством в Ливии. Он подчеркнул необходимость быстрой деэскалации", - говорится в сообщении.

Также лидеры США и Турции обсудили тему восстановления мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии.

Турция в Ливии оказывает поддержку, в том числе - военную, Правительству национального согласия, базирующемуся в Триполи. Против этого правительства ведёт вооружённую борьбу Ливийская национальная армия Халифы Хафтара: ее поддерживает, в частности, ряд арабских стран.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]