Украинский депутат Давыденко найден мертвым в своем офисе в Киеве

В Киеве найден мертвым народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Валерий Давыденко.

Член фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в своём телеграм-канале, что Давыденко получил огнестрельное ранением. Обстоятельства выясняются.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил гибель депутата.

"Было найдено тело депутата с огнестрельным ранением в голову. Проверяются все версии", - сказал Геращенко агентству "Интерфакс-Украина".

47-летний Валерий Давыденко - украинский предприниматель и политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Работал в должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие". Член комитета по вопросам экономического развития.