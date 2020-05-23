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СНГ 23.05.2020 21:22

Украинский депутат Давыденко найден мертвым в своем офисе в Киеве

В Киеве найден мертвым народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Валерий Давыденко.

Член фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в своём телеграм-канале, что Давыденко получил огнестрельное ранением. Обстоятельства выясняются.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил гибель депутата.

"Было найдено тело депутата с огнестрельным ранением в голову. Проверяются все версии", - сказал Геращенко агентству "Интерфакс-Украина".

47-летний Валерий Давыденко - украинский предприниматель и политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Работал в должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие". Член комитета по вопросам экономического развития.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ДЕПУТАТ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]