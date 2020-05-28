Минэнерго РФ: ФСЭГ мог бы сыграть роль ОПЕК+ на рынке газа

После успеха формата ОПЕК+ на рынке нефти, аналогичную функцию на рынке газа мог бы сыграть Форум стран экспортеров газа, полагает заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Считаем безальтернативной необходимость коллективных взаимовыгодных и согласованных действий участников энергорынков по выходу из сложившейся непростой ситуации. Другим аспектом коллективных действий может стать растущая роль международных энергетических организаций. Если признаются успешными действия ОПЕК+ на нефтяном рынке, возможно, консолидирующую антикризисную роль в газовой сфере мог бы в каком-то формате сыграть и Форум стран экспортеров газа", - заявил он, выступая на международной онлайн Конференции "Управление рисками в энергетике 2020".