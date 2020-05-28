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ТЭК 28.05.2020 19:59

Минэнерго РФ: ФСЭГ мог бы сыграть роль ОПЕК+ на рынке газа

После успеха формата ОПЕК+ на рынке нефти, аналогичную функцию на рынке газа мог бы сыграть Форум стран экспортеров газа, полагает заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Считаем безальтернативной необходимость коллективных взаимовыгодных и согласованных действий участников энергорынков по выходу из сложившейся непростой ситуации. Другим аспектом коллективных действий может стать растущая роль международных энергетических организаций. Если признаются успешными действия ОПЕК+ на нефтяном рынке, возможно, консолидирующую антикризисную роль в газовой сфере мог бы в каком-то формате сыграть и Форум стран экспортеров газа", - заявил он, выступая на международной онлайн Конференции "Управление рисками в энергетике 2020".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ГАЗ, КРИЗИС, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]