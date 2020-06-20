Локдаун на выходных в Азербайджане не принес ожидаемых результатов – TABIB

Режим строгого карантина на выходных, применяемый в Азербайджане, не принес ожидаемых результатов, заявила глава отдела контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Ягут Гараева.

"Вчера мы зафиксировали резкий рост числа суточных заболеваний. Естественно, выросло число активных больных и, к сожалению, умерших. С сожалением отмечу, что режим строгого карантина на выходных не принес ожидаемых результатов. Поэтому мы вернули ряд запретов", - сказала Гараева в субботу на брифинге, организованном Оперативным штабом.

Гараева добавила, что последнее время изменилось и поведение вируса, который сейчас поражает не только пожилых, но и молодых людей.

"Мы говорили о том, что вирус может мутировать. Это произошло. Сегодняшние больные отличаются от тех, кто был в марте и апреле. Стало меньше бессимптомных больных, кроме того мы наблюдаем сильные осложнения у молодых больных", - сказала Гараева.

Накануне, в Азербайджане коронавирус COVID-19 был выявлен еще у 438 человек, скончались 4 человека. Таким образом, общее число зараженных достигло 11767, число вылечившихся – 6325, скончавшихся - 143.

Ранее оперативный штаб принимал решение о применении жесткого карантинного режима на выходных в Баку, Гяндже, Ленкоране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах, в рамках которого гражданам было запрещено покидать свои дома и квартиры.

Власти Азербайджана 18 июня приняли решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией. Наряду с этим, в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится жесткий карантинный режим.

В этот 14-тидневный срок население этих городов сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-разрешений и специальных разрешений. Кроме того, в этот двухнедельный срок в этих городах будет запрещена деятельность торговых центров и моллов, объекты общепита смогут работать только на вынос, приостанавливается деятельность салонов красоты, парикмахерских, музеев.

В этот период будет работать без ограничений общественный транспорт, будут открыты парки и бульвары.

А. Мамедов