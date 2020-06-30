В ООН посчитали, что в РФ и Китае ограничивали права населения во время борьбы против COVID-19

В ряде стран, в том числе в России и Китае, пандемию коронавируса COVID-19 использовали как предлог для ограничения прав граждан, заявила во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"Мне известно о сообщениях с угрозами и запугиванием в адрес журналистов, блогеров и гражданских активистов в Российской Федерации, Китае, Косово, Никарагуа и во многих других странах, особенно на местном уровне", - заявила Бачелет.
По ее словам, "очевидной целью" распространения таких угроз является "предотвращение критических замечаний касательно ответных мер властей на пандемию COVID-19".
25 июня сайт стокгольмского Международного института по оказанию помощи в деле демократизации и проведении выборов (IDEA) опубликовал письмо с призывом защитить демократию в условиях пандемии коронавируса COVID-19, которое подписали более 500 представителей политических и гражданских движений.
Генеральный секретарь IDEA Кевин Касас Самора тогда отметил, что это письмо нацелено на то, чтобы "объяснить всем, что (какие ценности - ИФ) находятся под угрозой и не позволить лидерами с авторитарными тенденциями использовать этот или другой кризис с целью усилить свою власть и сократить наши права".
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