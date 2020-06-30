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Дальнее зарубежье 30.06.2020 19:30

В ООН посчитали, что в РФ и Китае ограничивали права населения во время борьбы против COVID-19

В ряде стран, в том числе в России и Китае, пандемию коронавируса COVID-19 использовали как предлог для ограничения прав граждан, заявила во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Мне известно о сообщениях с угрозами и запугиванием в адрес журналистов, блогеров и гражданских активистов в Российской Федерации, Китае, Косово, Никарагуа и во многих других странах, особенно на местном уровне", - заявила Бачелет.

По ее словам, "очевидной целью" распространения таких угроз является "предотвращение критических замечаний касательно ответных мер властей на пандемию COVID-19".

25 июня сайт стокгольмского Международного института по оказанию помощи в деле демократизации и проведении выборов (IDEA) опубликовал письмо с призывом защитить демократию в условиях пандемии коронавируса COVID-19, которое подписали более 500 представителей политических и гражданских движений.

Генеральный секретарь IDEA Кевин Касас Самора тогда отметил, что это письмо нацелено на то, чтобы "объяснить всем, что (какие ценности - ИФ) находятся под угрозой и не позволить лидерами с авторитарными тенденциями использовать этот или другой кризис с целью усилить свою власть и сократить наши права".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, КОРОНАВИРУС, ПРАВА, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]