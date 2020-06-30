Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0243 GBR   2.091 TRY   0.2481

Цена на нефть

29.06   $/bbl WTI 39.70 1.21 Brent 41.71 0.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.06.2020 20:40

ЕС решительно ответит на высылку своего посла из Венесуэлы - Боррель

Евросоюз примет решительные меры в ответ на объявленное выдворение посла ЕС в Венесуэле, заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"В дипломатической области существуют правила, и мы их выполняем. В любом случае, мы глубоко убеждены, что все меры, которые могут помешать дипломатической работе, будут лишь способствовать эскалации напряженности и препятствовать мирному и надежному выходу Венесуэлы из кризиса", - сказал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

"А это, - продолжил он, - будет только продолжать изоляцию правительства (Николаса) Мадуро на международной сцене, и нам это не представляется правильным способом решения политических проблем в Венесуэле. Вот почему мы решительно ответим на эту меру".

По словам Борреля, Евросоюз и его государства-члены рассматривают возможные меры в ответ на шаг Каракаса.

"Мы считаем, что решение о предоставлении 72 часов послу Европейского союза на то, чтобы покинуть страну, требует ответных мер. Но на данной стадии я не могу определить тип этих мер. Мы вызовем сегодня посла Николаса Мадуро в Брюсселе и посмотрим, как действовать после этой встречи. Но сейчас на столе все варианты", - сообщил глава европейской дипломатии.

Вместе с тем он уточнил, что соответствующее решение принимается не высоким представителем ЕС по иностранным делам, а Советом ЕС и правительством Бельгии как страны, принимающей у себя институты ЕС.

Как сообщалось, президент Венесуэлы Мадуро в ответ на усиление санкций ЕС против Каракаса дал послу Евросоюза Исабель Бриланте Педроса 72 часа, чтобы она покинула страну.

"Я решил дать 72 часа послу Европейского союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну", - объявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Твиттере.

Совет ЕС объявил в понедельник, что добавил к своему санкционному списку по Венесуэле 11 ведущих должностных лиц страны "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство права".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ДИПЛОМАТИЯ, КОНФЛИКТ


Похожие новости


Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Венесуэлы Могерини не исключает новых санкций против Венесуэлы за нарушение прав человека ЕС призывает немедленно освободить арестованного венесуэльского оппозиционера Евросоюз приложит усилия для восстановления демократии в Венесуэле - Могерини ЕС не планирует вводить санкции против Венесуэлы - Могерини Запрет Гуайдо занимать госдолжности подрывает мирное урегулирование в Венесуэле - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]