ЕС решительно ответит на высылку своего посла из Венесуэлы - Боррель

Евросоюз примет решительные меры в ответ на объявленное выдворение посла ЕС в Венесуэле, заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"В дипломатической области существуют правила, и мы их выполняем. В любом случае, мы глубоко убеждены, что все меры, которые могут помешать дипломатической работе, будут лишь способствовать эскалации напряженности и препятствовать мирному и надежному выходу Венесуэлы из кризиса", - сказал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

"А это, - продолжил он, - будет только продолжать изоляцию правительства (Николаса) Мадуро на международной сцене, и нам это не представляется правильным способом решения политических проблем в Венесуэле. Вот почему мы решительно ответим на эту меру".

По словам Борреля, Евросоюз и его государства-члены рассматривают возможные меры в ответ на шаг Каракаса.

"Мы считаем, что решение о предоставлении 72 часов послу Европейского союза на то, чтобы покинуть страну, требует ответных мер. Но на данной стадии я не могу определить тип этих мер. Мы вызовем сегодня посла Николаса Мадуро в Брюсселе и посмотрим, как действовать после этой встречи. Но сейчас на столе все варианты", - сообщил глава европейской дипломатии.

Вместе с тем он уточнил, что соответствующее решение принимается не высоким представителем ЕС по иностранным делам, а Советом ЕС и правительством Бельгии как страны, принимающей у себя институты ЕС.

Как сообщалось, президент Венесуэлы Мадуро в ответ на усиление санкций ЕС против Каракаса дал послу Евросоюза Исабель Бриланте Педроса 72 часа, чтобы она покинула страну.

"Я решил дать 72 часа послу Европейского союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну", - объявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Твиттере.

Совет ЕС объявил в понедельник, что добавил к своему санкционному списку по Венесуэле 11 ведущих должностных лиц страны "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство права".