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Регион 30.06.2020 19:58

Конец оружейного эмбарго против Ирана станет дамокловым мечом для Ближнего Востока - Помпео

Прекращение действия оружейного эмбарго в отношении Ирана угрожает безопасности на Ближнем Востоке и также будет создавать опасность для России и Китая, заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН в онлайн-режиме госсекретарь США Майк Помпео.

"Иран занесет своего рода дамоклов меч над экономической стабильностью на Ближнем Востоке, что создаст опасность для таких стран, как Россия и Китай, которые опираются на стабильные цены на энергоносители", - сказал Помпео, выступая в Совете Безопасности ООН.

По его словам, если оружейное эмбарго прекратит свое действие, то Иран сможет получить новейшие технологии в области вооружений у своих партнеров и "марионеток" - у хуситов, у "Хезболлы" и у ХАМАС.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года.

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Тэги: ИРАН, ПОМПЕО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]