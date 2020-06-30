Конец оружейного эмбарго против Ирана станет дамокловым мечом для Ближнего Востока - Помпео

Прекращение действия оружейного эмбарго в отношении Ирана угрожает безопасности на Ближнем Востоке и также будет создавать опасность для России и Китая, заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН в онлайн-режиме госсекретарь США Майк Помпео.

"Иран занесет своего рода дамоклов меч над экономической стабильностью на Ближнем Востоке, что создаст опасность для таких стран, как Россия и Китай, которые опираются на стабильные цены на энергоносители", - сказал Помпео, выступая в Совете Безопасности ООН.

По его словам, если оружейное эмбарго прекратит свое действие, то Иран сможет получить новейшие технологии в области вооружений у своих партнеров и "марионеток" - у хуситов, у "Хезболлы" и у ХАМАС.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года.