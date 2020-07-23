Посол Ирана заявил об отсутствии условий для возобновления работы по стабильным изотопам в Фордо

Условий, необходимых для возобновления работы по стабильным изотопам на объекте в Фордо, пока нет, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Данный вопрос находится на повестке работы предстоящего сотрудничества между двумя странами, однако условия, необходимые для начала работы, еще не наступили", - сказал высокопоставленный иранский дипломат.

В декабре прошлого года стало известно, что топливная компания ГК "Росатом" - АО "ТВЭЛ" - останавливает работы на объекте Фордо в Иране. Через некоторое время после этого посольство Ирана в РФ сообщало, что "Росатом" намерен возобновить работы в Фордо после устранения технических проблем.

С 2017 года специалисты ТВЭЛ работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. Работы велись в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 14 июля 2015 года, о чем регулярно информировалось Международное агентство по атомной энергии и совместная комиссия СВПД.

В сообщении компании отмечалось, что 6 ноября 2019 года в рамках очередного этапа сокращения Ираном своих добровольных обязательств по СВПД на два каскада газовых центрифуг на объекте Фордо, которые находятся в том же зале, что и каскады, подлежащие переналадке на производство стабильных медицинских изотопов, был запущен гексафторид урана.

"Это делает технологически невозможной дальнейшую реализацию проекта ТВЭЛ по модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо на производство стабильных медицинских изотопов. Обогащение урана и производство стабильных изотопов не могут вестись в одном помещении, поскольку в воздухе и на оборудовании неизбежно появляются следовые количества урана, несовместимые с применением получаемых изотопов в медицинских целях", - говорилось в сообщении.

Для возобновления этих работ будет необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования.

"До выполнения этих условий работы по проекту с российской стороны приостановлены. Иранская сторона об этом проинформирована", - сообщал ТВЭЛ.