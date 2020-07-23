Посол Ирана заявил об отсутствии условий для возобновления работы по стабильным изотопам в Фордо

Условий, необходимых для возобновления работы по стабильным изотопам на объекте в Фордо, пока нет, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Данный вопрос находится на повестке работы предстоящего сотрудничества между двумя странами, однако условия, необходимые для начала работы, еще не наступили", - сказал высокопоставленный иранский дипломат.
В декабре прошлого года стало известно, что топливная компания ГК "Росатом" - АО "ТВЭЛ" - останавливает работы на объекте Фордо в Иране. Через некоторое время после этого посольство Ирана в РФ сообщало, что "Росатом" намерен возобновить работы в Фордо после устранения технических проблем.
С 2017 года специалисты ТВЭЛ работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. Работы велись в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 14 июля 2015 года, о чем регулярно информировалось Международное агентство по атомной энергии и совместная комиссия СВПД.
В сообщении компании отмечалось, что 6 ноября 2019 года в рамках очередного этапа сокращения Ираном своих добровольных обязательств по СВПД на два каскада газовых центрифуг на объекте Фордо, которые находятся в том же зале, что и каскады, подлежащие переналадке на производство стабильных медицинских изотопов, был запущен гексафторид урана.
"Это делает технологически невозможной дальнейшую реализацию проекта ТВЭЛ по модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо на производство стабильных медицинских изотопов. Обогащение урана и производство стабильных изотопов не могут вестись в одном помещении, поскольку в воздухе и на оборудовании неизбежно появляются следовые количества урана, несовместимые с применением получаемых изотопов в медицинских целях", - говорилось в сообщении.
Для возобновления этих работ будет необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования.
"До выполнения этих условий работы по проекту с российской стороны приостановлены. Иранская сторона об этом проинформирована", - сообщал ТВЭЛ.
Переговоры по Карабаху должны носить предметный характер - глава МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 47 раз - Минобороны
Пассажироперевозки в Азербайджане из-за COVID-19 в I полугодии сократились на 29%
Азербайджан за 2009-2019гг удвоил поставки газа в Турцию
Суд по делу о банкротстве Standard Insurance отложен на конец июля
Число жертв коронавируса в мире превысило 623 тыс., число инфицированных - 15 млн
Вакцину от коронавируса вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 года - ВОЗ
Минздрав Белоруссии обсуждает создание вакцины против коронавируса с американской компанией
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
ИВ Мингячевира направит свыше 28 млн манатов на комплексные работы по благоустройству города
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) запустил выдачу кредитов через Facebook
Уважаемые работники средств массовой информации Азербайджана!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб