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Макроэкономика 30.07.2020 16:28

Минфин Азербайджана представил в Кабмин предложения по пересмотру госбюджета на 2020г

Министерство финансов Азербайджана предоставило в Кабинет министров предложения по пересмотру параметров государственного бюджета на 2020 год, сообщает Минфин.

"Минфин принял решение представить в Кабинет министров проекты изменений в госбюджет и сводный бюджет Азербайджана на 2020 год. Кроме этого, предлагается внести изменения в бюджет Нахчыванской автономной республики, ГФСЗ, Фонда страхования от безработицы и Государственного нефтяного фонда", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, измененные показатели были обсуждены и одобрены Советом финансовой стабильности.

Параметры госбюджета пересматриваются для оптимизации приоритетности и адресности расходов, финансирования новых потребностей и обеспечения баланса между доходами и расходами

Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 134,5 млн манатов, расходам - 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.

А. Мамедов

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Тэги: БЮДЖЕТ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]