Минфин Азербайджана представил в Кабмин предложения по пересмотру госбюджета на 2020г

Министерство финансов Азербайджана предоставило в Кабинет министров предложения по пересмотру параметров государственного бюджета на 2020 год, сообщает Минфин.
"Минфин принял решение представить в Кабинет министров проекты изменений в госбюджет и сводный бюджет Азербайджана на 2020 год. Кроме этого, предлагается внести изменения в бюджет Нахчыванской автономной республики, ГФСЗ, Фонда страхования от безработицы и Государственного нефтяного фонда", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, измененные показатели были обсуждены и одобрены Советом финансовой стабильности.
Параметры госбюджета пересматриваются для оптимизации приоритетности и адресности расходов, финансирования новых потребностей и обеспечения баланса между доходами и расходами
Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 134,5 млн манатов, расходам - 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.
А. Мамедов
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