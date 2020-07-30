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Транспорт и связь 30.07.2020 22:18

AZAL чартером из Киева доставили в Баку 155 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в четверг осуществил чартерный рейс из Киева, сообщает пресс-служба компании.

«30 июля 155 граждан Азербайджана были доставлены из Киева чартерным рейсом. К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отрицательный результат по COVID-19», - отмечается в сообщении.

Согласно установленным правилам, по прибытии пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZAL, УКРАИНА, ЧАРТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]