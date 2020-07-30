AZAL чартером из Киева доставили в Баку 155 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в четверг осуществил чартерный рейс из Киева, сообщает пресс-служба компании.
«30 июля 155 граждан Азербайджана были доставлены из Киева чартерным рейсом. К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отрицательный результат по COVID-19», - отмечается в сообщении.
Согласно установленным правилам, по прибытии пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.
Н.Аббасова
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