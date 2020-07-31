Кабул сообщает о десятках погибших на юге Афганистана в результате вылазки пакистанских военных

Десятки человек погибли и получили ранения в результате вооруженной вылазки пакистанских военных в приграничные районы провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщили в пятницу афганские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным министерства, пакистанские военные атаковали накануне приграничный уезд Спин-Болдак. В результате девять мирных жителей погибли и около 50 получили ранения.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Афганистана Ясин Зия приказал подразделениям местных сил безопасности дать отпор в случае повторного вторжения пакистанских военных.

Начальник полиции Кандагара генерал Тадин Хан направил к границе дополнительные силы, оснащенные тяжелыми вооружениями, афганские ВВС приведены в высокую степень боевой готовности, отмечает Минобороны.

Обострение ситуации произошло на линии Дюранда, практически неразмеченной 2640-километровой границе между Афганистаном и Пакистаном, возникшей в 1893 году результате трёх англо-афганских войн, в которых Великобритания пыталась расширить Британскую Индию.

По данным афганских СМИ, это уже не первый инцидент на границе двух стран. В минувшую среду пакистанские военные в приграничном городе Чамане открыли огонь по группе людей, которые через ворота Дружбы направлялись на территорию Афганистана. Представитель афганского правительства сообщил, что в результате, по меньшей мере, 20 человек погибли и получили ранения.

Пакистанские военные также подвергли обстрелу комиссариат полиции на территории Афганистана.

Приграничные инциденты совпали по времени с вступившим в силу в пятницу в Афганистане прекращением огня в честь праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

На этой неделе радикальное движение "Талибан" предложило Кабулу во второй раз за последние несколько месяцев заключить перемирие на три дня. Афганские власти ответили согласием.