Кабул сообщает о десятках погибших на юге Афганистана в результате вылазки пакистанских военных

Десятки человек погибли и получили ранения в результате вооруженной вылазки пакистанских военных в приграничные районы провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщили в пятницу афганские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны.
По данным министерства, пакистанские военные атаковали накануне приграничный уезд Спин-Болдак. В результате девять мирных жителей погибли и около 50 получили ранения.
Начальник генерального штаба вооруженных сил Афганистана Ясин Зия приказал подразделениям местных сил безопасности дать отпор в случае повторного вторжения пакистанских военных.
Начальник полиции Кандагара генерал Тадин Хан направил к границе дополнительные силы, оснащенные тяжелыми вооружениями, афганские ВВС приведены в высокую степень боевой готовности, отмечает Минобороны.
Обострение ситуации произошло на линии Дюранда, практически неразмеченной 2640-километровой границе между Афганистаном и Пакистаном, возникшей в 1893 году результате трёх англо-афганских войн, в которых Великобритания пыталась расширить Британскую Индию.
По данным афганских СМИ, это уже не первый инцидент на границе двух стран. В минувшую среду пакистанские военные в приграничном городе Чамане открыли огонь по группе людей, которые через ворота Дружбы направлялись на территорию Афганистана. Представитель афганского правительства сообщил, что в результате, по меньшей мере, 20 человек погибли и получили ранения.
Пакистанские военные также подвергли обстрелу комиссариат полиции на территории Афганистана.
Приграничные инциденты совпали по времени с вступившим в силу в пятницу в Афганистане прекращением огня в честь праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
На этой неделе радикальное движение "Талибан" предложило Кабулу во второй раз за последние несколько месяцев заключить перемирие на три дня. Афганские власти ответили согласием.
Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа
Руководители МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19
ВС Азербайджана пресекли провокацию армянской армии в Нахчыване
РФ в июле увеличила добычу нефти с конденсатом к июню на 0,7%, добыча нефти может составлять 8,6-8,7 млн б/с - источник
Нефть ускорила восстановление после падения до 3-недельных минимумов, Brent - $43,28 за баррель
Азербайджан планирует снизить цену на нефть в госбюджете до $35 за баррель
В Азербайджане за сутки выявлены 318 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались
Минобразования Азербайджана получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы Балакянском районе
Минобразования Азербайджана получит 1 млн манатов для начала строительства школы Исмайыллинском районе
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб