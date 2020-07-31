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Дальнее зарубежье 31.07.2020 18:00

В Дании призывают носить маски в общественном транспорте

В датском управлении здравоохранения порекомендовали подданным Дании носить маски в общественном транспорте, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19,сообщают в пятницу европейские СМИ.

"Сейчас мы рекомендуем брать с собой маску и носить ее в тех случаях, когда вам сложно соблюдать социальную дистанцию", - заявил глава управления здравоохранения Дании Сорен Бросторм.

Бростром также добавил, что датские власти оценивают, нужен ли масочный режим в долгосрочной перспективе.

В Дании за время пандемии выявили коронавирус у более чем 14 тыс. человек, более 600 из них скончались.

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Тэги: ДАНИЯ, КОРОНАВИРУС, МАСКИ, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]