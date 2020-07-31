В Дании призывают носить маски в общественном транспорте

В датском управлении здравоохранения порекомендовали подданным Дании носить маски в общественном транспорте, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19,сообщают в пятницу европейские СМИ.
"Сейчас мы рекомендуем брать с собой маску и носить ее в тех случаях, когда вам сложно соблюдать социальную дистанцию", - заявил глава управления здравоохранения Дании Сорен Бросторм.
Бростром также добавил, что датские власти оценивают, нужен ли масочный режим в долгосрочной перспективе.
В Дании за время пандемии выявили коронавирус у более чем 14 тыс. человек, более 600 из них скончались.
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