В Дании призывают носить маски в общественном транспорте

В датском управлении здравоохранения порекомендовали подданным Дании носить маски в общественном транспорте, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19,сообщают в пятницу европейские СМИ.

"Сейчас мы рекомендуем брать с собой маску и носить ее в тех случаях, когда вам сложно соблюдать социальную дистанцию", - заявил глава управления здравоохранения Дании Сорен Бросторм.

Бростром также добавил, что датские власти оценивают, нужен ли масочный режим в долгосрочной перспективе.

В Дании за время пандемии выявили коронавирус у более чем 14 тыс. человек, более 600 из них скончались.