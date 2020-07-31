Ведущий инфекционист США надеется, что РФ и КНР тщательно протестируют свои вакцины, прежде чем их использовать

Ведущий инфекционист США Энтони Фаучи надеется, что Россия и Китай проведут реальные испытания своих вакцин, прежде чем приступать к их применению.

"Я надеюсь, что они (Россия и Китай - ИФ) действительно испытают вакцины, прежде чем распорядятся вакцинировать кого-либо", - сказал Фаучи на слушаниях в Палате представителей США в пятницу.

По его словам, "заявления о вакцине, готовой для применения, до того момента, пока вы ее испытали, сомнительны".

Он добавил, что США в разработке вакцины двигаются "быстро", но "осмотрительно".

"Я не думаю, что будут вакцины до нас и что мы будем зависеть от других стран в том, что касается получения вакцины", - сказал Фаучи.

В России разрабатывается несколько вакцин от коронавируса. В частности, такую работу ведет Центр им. Гамалеи и научный центр "Вектор".

20 июля Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований. Вакцина передана на экспертизу в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". После экспертизы данные будут переданы в Минздрав, который примет решение о применении вакцины. После регистрации начнется третий этап испытаний вакцины - будут изучаться возможные побочные эффекты.