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Дальнее зарубежье 31.07.2020 21:37

Ведущий инфекционист США надеется, что РФ и КНР тщательно протестируют свои вакцины, прежде чем их использовать

Ведущий инфекционист США Энтони Фаучи надеется, что Россия и Китай проведут реальные испытания своих вакцин, прежде чем приступать к их применению.

"Я надеюсь, что они (Россия и Китай - ИФ) действительно испытают вакцины, прежде чем распорядятся вакцинировать кого-либо", - сказал Фаучи на слушаниях в Палате представителей США в пятницу.

По его словам, "заявления о вакцине, готовой для применения, до того момента, пока вы ее испытали, сомнительны".

Он добавил, что США в разработке вакцины двигаются "быстро", но "осмотрительно".

"Я не думаю, что будут вакцины до нас и что мы будем зависеть от других стран в том, что касается получения вакцины", - сказал Фаучи.

В России разрабатывается несколько вакцин от коронавируса. В частности, такую работу ведет Центр им. Гамалеи и научный центр "Вектор".

20 июля Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований. Вакцина передана на экспертизу в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". После экспертизы данные будут переданы в Минздрав, который примет решение о применении вакцины. После регистрации начнется третий этап испытаний вакцины - будут изучаться возможные побочные эффекты.

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Тэги: США, ИНФЕКЦИОНИСТ, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]