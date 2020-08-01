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Дальнее зарубежье 01.08.2020 12:47

На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19

На территории японской префектуры Окинава введен режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщает японская пресса со ссылкой на губернатора провинции Дэнни Тамаки.

В частности, местные власти обратились к жителям с просьбой на протяжении двух недель избегать несрочных выходов на улицу и по возможности оставаться дома, ввиду резкого роста распространения коронавируса.

"Мы наблюдаем взрывное распространение инфекции, мы объявляем чрезвычайное положение до 15 августа", - сообщил Тамаки журналистам, отметив, что больницы переполнены.

В Японии за соблюдением мер сдерживания коронавируса не следят настолько жестко, как это было в ряде стран Европы, однако население большей частью их неукоснительно соблюдает.

За пятницу на острове Окинава был выявлен 71 новый случай заболевания, всего на острове с начала эпидемии было диагностировано 395 случаев коронавируса, причем 248 из них приходятся на служащих вооруженных сил США, которые размещены на острове.

Рост количества инфицированных наблюдается и в столице страны Токио, глава городской администрации Юрико Коике заявила, что в городе, видимо, также придется вводить режим чрезвычайного положения, если тенденция к росту продолжится.

С момента диагностирования первого случая инфицирования коронавирусом в Японии в январе этого года в стране выявлено 35,2 тыс. заражений, более тысячи пациентов скончались.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОКИНАВА, ТОКИО, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]