На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19

На территории японской префектуры Окинава введен режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщает японская пресса со ссылкой на губернатора провинции Дэнни Тамаки.
В частности, местные власти обратились к жителям с просьбой на протяжении двух недель избегать несрочных выходов на улицу и по возможности оставаться дома, ввиду резкого роста распространения коронавируса.
"Мы наблюдаем взрывное распространение инфекции, мы объявляем чрезвычайное положение до 15 августа", - сообщил Тамаки журналистам, отметив, что больницы переполнены.
В Японии за соблюдением мер сдерживания коронавируса не следят настолько жестко, как это было в ряде стран Европы, однако население большей частью их неукоснительно соблюдает.
За пятницу на острове Окинава был выявлен 71 новый случай заболевания, всего на острове с начала эпидемии было диагностировано 395 случаев коронавируса, причем 248 из них приходятся на служащих вооруженных сил США, которые размещены на острове.
Рост количества инфицированных наблюдается и в столице страны Токио, глава городской администрации Юрико Коике заявила, что в городе, видимо, также придется вводить режим чрезвычайного положения, если тенденция к росту продолжится.
С момента диагностирования первого случая инфицирования коронавирусом в Японии в январе этого года в стране выявлено 35,2 тыс. заражений, более тысячи пациентов скончались.
Прямого канала связи между Алиевым и Пашиняном не существует
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа
Полное и одновременное восстановление авиасообщение России с другими странами на август не запланировано - источник
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
За десять лет из Центральной Азии в Китай поставлено 316 млрд кубометров газа - Синьхуа
5,46 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, 95 умерших - оперштаб
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.
В Украине за сутки выявлено 1172 новых случая заражения COVID-19, умерли 16 человек
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб