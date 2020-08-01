Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры

Греция в субботу вновь открыла шесть основных портов для захода круизных лайнеров, сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис.

По его словам, речь идет об афинском порте Пирей, а также о портах Родос, Ираклион, Волос, Корфу и Катаколо.

Между тем министр морского транспорта Греции Яннис Плакиотакис сообщил ранее, что прибытие первых круизных лайнеров в Грецию ожидается не ранее 20 августа.

Греческие операторы круизных лайнеров не ожидают бронирований ранее сентября. Гостиничная палата Греции в свою очередь сообщила, что загруженность гостиниц в стране составляет сейчас лишь пятую часть от нормы.

До настоящего момента в Греции выявлено около 4,5 тыс. заражений коронавирусом, 206 пациентов скончались.